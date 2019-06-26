В Берёзовском 12-летней велосипедист нарушил ПДД и попал под машину

Велосипедист выехал с территории придорожного магазина и начал пересекать проезжую часть, не убедившись в отсутствии транспорта. В результате произошло столкновение с автомобилем Hyundai IX-35. Водитель кроссовера позже пояснил, что ребёнок оказался на дороге неожиданно, и он не успел среагировать должным образом.