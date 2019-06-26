В Берёзовском 12-летней велосипедист нарушил ПДД и попал под машину
Сегодня, 22:46ПроисшествияФото: oblgazeta.ru
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Авария произошла днём 26 июня на улице Ленина, 131а в Берёзовском. Согласно предварительной версии дорожной полиции, ребёнок переходил дорогу с нарушением правил дорожного движения, сообщает «Областная газета».
Велосипедист выехал с территории придорожного магазина и начал пересекать проезжую часть, не убедившись в отсутствии транспорта. В результате произошло столкновение с автомобилем Hyundai IX-35. Водитель кроссовера позже пояснил, что ребёнок оказался на дороге неожиданно, и он не успел среагировать должным образом.
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В результате ДТП подросток получил закрытую ЧМТ, сотрясение головного мозга и ушибы. Его доставили в ДМБ №9 города Екатеринбург.
Аналогичная авария в Екатеринбурге, произошедшая 11 июня, закончилась смертью одного из участников. 29-летняя женщина на Lada Granta сбила велосипедиста, от чего тот скончался в больнице.
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