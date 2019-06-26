В Екатеринбурге 18-летний студент найден мертвым в своей квартире
Сегодня, 19:56ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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Студент екатеринбургского кулинарного техникума найден мертвым в своей квартире, сообщает паблик «Лампа».
Сюжеты: Екатеринбург
18-летний парень не отвечал на телефонные звонки и не пришел на экзамен. 25 июня родители молодого человека смогли попасть в квартиру, где жил их сын. Там обнаружили труп студента и записку.
Как сообщает паблик, ссылаясь на собственный источник, следователи изъяли компьютер и телефон молодого человека. Источник сообщает, что смерть парня может быть связана с работой так называемых «групп смерти».
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