В Екатеринбурге поймали банду автоугонщиков

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В Екатеринбурге задержаны трое молодых людей, подозреваемых в серии хищений автомобилей, сообщает отделение по связям со СМИ УМВД города.
Сюжеты: Екатеринбург
Мужчины в возрасте от 24 до 33 лет подозреваются в хищении автомобиля Hyundai Solaris.
По версии следствия, угон был совершен с 17 на 18 июля. Группа неизвестных вскрыла автомобиль и уехала на нем в сторону улицы Высоцкого, где у молодых людей было арендовано помещение.
Во время угона за злоумышленниками наблюдали полицейские, которые провели задержание во время въезда машины в арендованный бокс.
В ходе осмотра полицейские обнаружили радиоэлектронное оборудование для угона автомобилей, две рации, перчатки, мобильные телефоны и подложные госномера.
Похищенный Hyundai вернули владельцу.
В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по статье «Кража» (ч. 3 ст. 158 УК РФ), им грозит до шести лет лишения свободы.
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