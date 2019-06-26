В Екатеринбурге поймали банду автоугонщиков

Мужчины в возрасте от 24 до 33 лет подозреваются в хищении автомобиля Hyundai Solaris.

По версии следствия, угон был совершен с 17 на 18 июля. Группа неизвестных вскрыла автомобиль и уехала на нем в сторону улицы Высоцкого, где у молодых людей было арендовано помещение.

Во время угона за злоумышленниками наблюдали полицейские, которые провели задержание во время въезда машины в арендованный бокс.

В ходе осмотра полицейские обнаружили радиоэлектронное оборудование для угона автомобилей, две рации, перчатки, мобильные телефоны и подложные госномера.

Похищенный Hyundai вернули владельцу.