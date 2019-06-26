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#домахорошо
Водитель Renault заживо сгорел в машине при ДТП под Нижним Тагилом
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Водитель Renault заживо сгорел в машине при ДТП под Нижним Тагилом

Сегодня, 13:00ПроисшествияФото: скриншот видео группы во Вконтакте «Екатеринбург-Серов»
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