Водитель Renault заживо сгорел в машине при ДТП под Нижним Тагилом

По данным Госавтоинспекции, водитель Renault на 167-м километре Серовского тракта допустил выезд автомобиля на полосу встречного движения, где в последствии произошло лобовое столкновение с большегрузом Volvo. После удара легковой автомобиль выбросило на обочину, где он загорелся. Водитель погиб в салоне авто. Фура после столкновения съехала в кювет. Водитель грузовика не пострадал.