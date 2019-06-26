Водитель Renault заживо сгорел в машине при ДТП под Нижним Тагилом
Сегодня, 13:00ПроисшествияФото: скриншот видео группы во Вконтакте «Екатеринбург-Серов»
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25 июня в районе 19 часов близ Горноуральского произошло ДТП с участием Renault и большегруза. В результате аварии в салоне автомобиля заживо сгорел водитель иномарки, сообщает ИА «Все новости».
Сюжеты: Нижний Тагил
По данным Госавтоинспекции, водитель Renault на 167-м километре Серовского тракта допустил выезд автомобиля на полосу встречного движения, где в последствии произошло лобовое столкновение с большегрузом Volvo. После удара легковой автомобиль выбросило на обочину, где он загорелся. Водитель погиб в салоне авто. Фура после столкновения съехала в кювет. Водитель грузовика не пострадал.
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ГИБДД напоминает водителям о необходимости соблюдения скоростного режима на трассах Свердловской области.
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