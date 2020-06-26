На Урале бывшему полицейскому грозит до 10 лет за ограбление салона сотовой связи

По версии следствия, в марте этого года бывший силовик решил попробовать себя в новой роли и ограбить салон связи, выбрав для преступления день, когда его супругу отвезли в роддом. Мужчина подготовил маску и перчатки для конспирации, а также травматический пистолет. Выбрав подходящий салон, совершил нападение. Направив пистолет на двух девушек-продавцов потребовал отдать ему дорогостоящие телефоны, затем скрылся. Далее злоумышленник сбыл гаджеты общей стоимостью на 50 тысяч рублей.