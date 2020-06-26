На Урале бывшему полицейскому грозит до 10 лет за ограбление салона сотовой связи
Сегодня, 10:02ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
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Бывший сотрудник органов внутренних дел предстанет перед судом по обвинению в разбойном нападении на салон сотой связи в Березовском, сообщает пресс-служба прокуратуры по Свердловской области.
По версии следствия, в марте этого года бывший силовик решил попробовать себя в новой роли и ограбить салон связи, выбрав для преступления день, когда его супругу отвезли в роддом. Мужчина подготовил маску и перчатки для конспирации, а также травматический пистолет. Выбрав подходящий салон, совершил нападение. Направив пистолет на двух девушек-продавцов потребовал отдать ему дорогостоящие телефоны, затем скрылся. Далее злоумышленник сбыл гаджеты общей стоимостью на 50 тысяч рублей.
Вора осудили по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением оружия), максимальный срок лишения свободы по которой составляет 10 лет колонии.
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