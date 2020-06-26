В Екатеринбурге перед судом предстанет насильник за преступления 10-летней давности

В преступлении обвиняется 42-летний уроженец одной из бывших союзных республик. Согласно данным следствия, в конце марта 2010 года мужчина изнасиловал 23-летнюю местную жительницу, после чего похитил у нее мобильный телефон. Через двое суток преступник покинул территорию России, скрывшись у себя на родине.

Затем полиции стал известен факт о смене имени и паспорта насильника. Он был объявлен в международный розыск.