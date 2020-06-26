В Екатеринбурге перед судом предстанет насильник за преступления 10-летней давности
Следствие СКР по Екатеринбургу завершило расследование по делу изнасилования и кражи, произошедших в 2010 году, сообщает пресс-служба ведомства по региону.
В преступлении обвиняется 42-летний уроженец одной из бывших союзных республик. Согласно данным следствия, в конце марта 2010 года мужчина изнасиловал 23-летнюю местную жительницу, после чего похитил у нее мобильный телефон. Через двое суток преступник покинул территорию России, скрывшись у себя на родине.
Затем полиции стал известен факт о смене имени и паспорта насильника. Он был объявлен в международный розыск.
В феврале текущего года преступник под новым именем пытался вновь пересечь границу России. Мужчина был задержан и доставлен в Екатеринбург. Здесь он предстанет перед судом по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование), ч. 2 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) и ч. 1 ст. 162 УК РФ (разбой).