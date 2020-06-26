В Нижнем Тагиле бригадира РЖД осудили за крушение товарного состава с рельс

Происшествие случилось в конце мая этого года. Бригада железнодорожников меняла шпалы в районе станции Смычка. Движение составов на данном участке не прекращалось. Работа не была закончена в тот момент, когда впереди появился товарный поезд. Бригадир, зная график движения поездов, не сделал попыток остановить грузовой состав для предотвращения аварии.