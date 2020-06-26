В Нижнем Тагиле бригадира РЖД осудили за крушение товарного состава с рельс
Сегодня, 12:01ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
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В Нижнем Тагиле к шести месяцам лишения свободы условно приговорили бригадира РЖД, по вине которого в конце мая сошел с рельс товарный состав, сообщают ИА «Все Новости».
Сюжеты: Нижний Тагил
Происшествие случилось в конце мая этого года. Бригада железнодорожников меняла шпалы в районе станции Смычка. Движение составов на данном участке не прекращалось. Работа не была закончена в тот момент, когда впереди появился товарный поезд. Бригадир, зная график движения поездов, не сделал попыток остановить грузовой состав для предотвращения аварии.
В итоге, 16 грузовых вагонов потерпели крушение, 200 метров соединительного и пути и сам состав получили повреждения. В результате происшествия, ЕВРАЗ НТМК потерял больше 12 миллионов рублей, а РЖД понес убытки свыше 600 тысяч рублей.
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