В Нижнем Тагиле ищут «гуляющего с бутылкой у колонии» подозреваемого в ограблении

Ограбление произошло по улице Пархоменко, недалеко от магазина «Продукты», после чего подозреваемый скрылся в направлении исправительной колонии № 6.

Полицейскими были затребованы записи видеокамер. На видео запечатлён момент, когда мимо магазина проходит пострадавшая пожилая женщина. После чего появляется подозреваемый с бутылкой в руке и ведёт себя неадекватно, налицо признаки алкогольного опьянения. По словам пенсионерки, подозреваемый сначала следил за ней, затем, дождавшись благоприятного момента, догнал её и выхватил сумку. После чего скрылся во дворах.

На записи с другой камеры видно, как подозреваемый с женской сумкой потерпевшей идёт уже шагом, рядом с колонией.

Полицией возбуждено дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ (Грабеж).

Приметы нападавшего мужчины: приблизительный возраст около тридцати, худое телосложение, среднего роста — около 170, на нем была черная куртка с капюшоном, спортивные штаны, обувь темного оттенка.

Фото: скриншот с камеры видеонаблюдения