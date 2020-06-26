В Нижнем Тагиле ищут «гуляющего с бутылкой у колонии» подозреваемого в ограблении
В середине февраля текущего года в Нижнем Тагиле в районе Красного камня была ограблена пенсионерка. На данный момент продолжаются поиски подозреваемого, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское».
Ограбление произошло по улице Пархоменко, недалеко от магазина «Продукты», после чего подозреваемый скрылся в направлении исправительной колонии № 6.
Полицейскими были затребованы записи видеокамер. На видео запечатлён момент, когда мимо магазина проходит пострадавшая пожилая женщина. После чего появляется подозреваемый с бутылкой в руке и ведёт себя неадекватно, налицо признаки алкогольного опьянения. По словам пенсионерки, подозреваемый сначала следил за ней, затем, дождавшись благоприятного момента, догнал её и выхватил сумку. После чего скрылся во дворах.
На записи с другой камеры видно, как подозреваемый с женской сумкой потерпевшей идёт уже шагом, рядом с колонией.
Полицией возбуждено дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ (Грабеж).
Приметы нападавшего мужчины: приблизительный возраст около тридцати, худое телосложение, среднего роста — около 170, на нем была черная куртка с капюшоном, спортивные штаны, обувь темного оттенка.
Сотрудники полиции просят содействия, тех кто может помочь в расследования просят обратиться по телефонам 97-60-02, 47-71-02 либо на линию «02», либо лично в отдел полиции № 18.