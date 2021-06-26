ДТП произошло с пассажирским автобусом на улице Балакинская в Нижнем Тагиле

ДТП произошло с пассажирским автобусом на улице Балакинская в Нижнем Тагиле
ДТП произошло с пассажирским автобусом на улице Балакинская в Нижнем Тагиле
Сегодня, 15:31ПроисшествияФото: группа "Вконтакте" - "ЧП Нижний Тагил"
26 июня в 11:00 в Нижнем Тагиле на перекрестке улиц Балакинская и Землячки произошло ДТП с участием легкового автомобиля и пассажирского автобуса.

О пострадавших не сообщается. На данный момент на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Движение данного отрезка дороги затруднено. Обстоятельства ДТП также устанавливаются.

Последствия аварии попали на видео.

На записи видна красная иномарка с разбитым бампером и потрескавшимся лобовым стеклом. На двери водительского сидения отчетлива заметна глубокая вмятина. На дороге также заметна отлетевшая от пассажирского автобуса часть бампера.

Оперативный комментарий от отдела пропаганды ГИБДД TagilCity.ru получить не удалось.

Напомним, что 25 июня велосипедист врезался в иномарку в Екатеринбурге. В результате аварии он перелетел через капот и ему оторвало ухо.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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