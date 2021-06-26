Ехал непристегнутым: в вылетевшей с трассы на Урале иномарке погиб водитель

Ехал непристегнутым: в вылетевшей с трассы на Урале иномарке погиб водитель
Ехал непристегнутым: в вылетевшей с трассы на Урале иномарке погиб водитель
Вчера, 22:19ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
На 6-м километре трассы Исеть — Сагра в Свердловской области произошло ДТП. 33-летний водитель на Hyundai Tucson не справился с управлением, вылетел с трассы и перевернулся.

Смертельное ДТП произошло на трассе в Свердловской области, сообщает Е1. За рулем находился мужчина 1988 года рождения. В автомобиле также находился пассажир — мужчина 1993 года рождения.

Двигаясь со стороны поселка Исеть в направлении Сагры Свердловской области, водитель Hyundai Tucson съехал с проезжей части, не справившись с управлением. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель погиб на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи. Пассажир с травмами различной степени тяжести доставлен в ЦГБ № 23 Екатеринбурга.

Ни водитель, ни пассажир не были пристегнуты ремнями безопасности. Не известно, были ли они пьяны, проводится медицинская экспертиза, сообщили в ГИБДД. Погибший водитель имел стаж вождения автомобилем порядка 10 лет. Неоднократно привлекался за нарушения ПДД.

Напомним, водитель «Яндекс.Такси» в Екатеринбурге уснул за рулём и врезался в экскаватор. ДТП случилось 26 июня, помимо водителя пострадали и пассажиры такси. Все были госпитализированы с различными травмами в больницу.

Материалы по теме:
Свердловская областьдтпводительтрассатравмыпассажирпогибшие в дтп
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы