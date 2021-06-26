Ехал непристегнутым: в вылетевшей с трассы на Урале иномарке погиб водитель

На 6-м километре трассы Исеть — Сагра в Свердловской области произошло ДТП. 33-летний водитель на Hyundai Tucson не справился с управлением, вылетел с трассы и перевернулся.

Смертельное ДТП произошло на трассе в Свердловской области, сообщает Е1. За рулем находился мужчина 1988 года рождения. В автомобиле также находился пассажир — мужчина 1993 года рождения. Двигаясь со стороны поселка Исеть в направлении Сагры Свердловской области, водитель Hyundai Tucson съехал с проезжей части, не справившись с управлением. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель погиб на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи. Пассажир с травмами различной степени тяжести доставлен в ЦГБ № 23 Екатеринбурга. Ни водитель, ни пассажир не были пристегнуты ремнями безопасности. Не известно, были ли они пьяны, проводится медицинская экспертиза, сообщили в ГИБДД. Погибший водитель имел стаж вождения автомобилем порядка 10 лет. Неоднократно привлекался за нарушения ПДД. Напомним, водитель «Яндекс.Такси» в Екатеринбурге уснул за рулём и врезался в экскаватор. ДТП случилось 26 июня, помимо водителя пострадали и пассажиры такси. Все были госпитализированы с различными травмами в больницу. Водитель «Яндекс.Такси» в Екатеринбурге уснул за рулём и врезался в экскаватор

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