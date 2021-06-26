ГИБДД обнаружило нарушения у разлившего битум водителя грузовика в Нижнем Тагиле

Неординарная ситуация произошла на улице Садоводов днём 24 июня. Из-за неисправности транспортного средства из него стал вытекать битум, и вскоре полностью вылился на дорогу. По этой причине автомобильное движение по данному участку оказалось затруднено. На место прибыли сотрудники «УБТ-Сервиса», во время их работ движение контролировалось экипажами ДПС.
По данным, полученным АН «Между строк», в ГИБДД на водителя заведено три материала по части 1 статьи 12.5 КоАП, которая подразумевает привлечение к ответственности за управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств может быть запрещена, один протокол заведён также за отсутствие сопроводительных документов и ещё один административный материал — за нечитаемый госномер. Также административный протокол составлен по статье 12.33 КоАп «Повреждение дорог, которое создаёт угрозу безопасности дорожного движения, в том числе путём загрязнения дорожного покрытия».
Во время разбирательства стало также известно, что самосвал не принадлежит ни МУП «Тагилдорстрой», ни «УБТ-Сервису». Как заявляют в ГИБДД, грузовик направлялся из Нижнего Тагила в Рязань.
Напомним, что в результате происшествия на улице Садоводов образовалась лужа из битума высотой 5-10 сантиметров.