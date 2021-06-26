ГИБДД обнаружило нарушения у разлившего битум водителя грузовика в Нижнем Тагиле

По данным, полученным АН «Между строк», в ГИБДД на водителя заведено три материала по части 1 статьи 12.5 КоАП, которая подразумевает привлечение к ответственности за управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств может быть запрещена, один протокол заведён также за отсутствие сопроводительных документов и ещё один административный материал — за нечитаемый госномер. Также административный протокол составлен по статье 12.33 КоАп «Повреждение дорог, которое создаёт угрозу безопасности дорожного движения, в том числе путём загрязнения дорожного покрытия».