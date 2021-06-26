Из-за огромной лужи женщина провалилась в открытый люк в Екатеринбурге

Посреди дня на улице Суходольской в Екатеринбурге женщина провалилась ногой в яму. Увидеть ее на своем пути ей мешала лужа больших размеров.

Екатеринбурженка по пути в магазин провалилась среди лужи в яму, сообщает Е1. Провалившись, она даже не почувствовала дна. Оказалось женщина провалилась в люк, из-за лужи он не был виден. Пока женщина ходила в магазин, на обратном пути ей открылась причина провала в грунте. Вода ушла и на поверхности дороги стал виден люк без крышки. Вероятно, его забыли закрыть, когда производили ремонт дороги в прошлом году, предположила потерпевшая. В люк кем-то была засунута длинная палка, чтобы привлечь внимание водителей. Напомним, в ночь с 19 на 20 июня на ремонтируемой улице Екатеринбурга из-за непредусмотрительности рабочих, которые не установили предупреждающий дорожный знак, автомобиль наехал на незакрытый люк и опрокинулся на крышу. Иномарка опрокинулась на ремонтируемой дороге в Екатеринбурге

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