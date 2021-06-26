Пошлые сообщения клиентам спа-салона писал водитель «Яндекс.Такси» в Екатеринбурге

Пошлые сообщения клиентам спа-салона писал водитель «Яндекс.Такси» в Екатеринбурге
Пошлые сообщения клиентам спа-салона писал водитель «Яндекс.Такси» в Екатеринбурге
Сегодня, 20:35ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Водитель сервиса доставки «Яндекса» взломал телефон, принадлежащий менеджерам спа-салона в Екатеринбурге.

Во время доставки телефона от одного администратора массажного салона другому, водитель «Яндекса» взломал их аккаунт, сообщает Ура.ру. За доставку ему было уплачено порядка 600 рублей. Взломав аккаунт, злоумышленник начал рассылку непристойных сообщений клиентам салона.

Руководителем спа-салона на имя представителя контроля качества «Яндекса» было направлено заявление с требованиями разобраться в случившемся. После разбирательства сервис Яндекс.Такси признал поведение водителя недопустимым с жестким нарушением прав. Он был уволен. В качестве компенсации за произошедшее представителю салона выдали промокод на 200 рублей, которые можно потратить на следующий заказ.

Напомним, неизвестные взломали аккаунт журналиста из Екатеринбурга Алексея Новоселова на «Госуслугах» и проголосовали от его имени на праймериз «Единой России» в Воронеже. Алексей Новоселов пожаловался в техподдержку сайта, однако ответа от них не получил.

Сюжеты:
Екатеринбург
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