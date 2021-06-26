Расстрелянную собаку спасли жители Урала и нашли виновного

Собаку обнаружили за два с лишним километра от произошедшего инцидента. Она лежала под железнодорожным вагоном. Животному явно требовалась медицинская помощь. Валерий Чусовитин отправился за обезболивающим, а затем провел два часа лёжа в снегу, давая собаке к себе привыкнуть. Лишь только после этого он вместе с Олегом Мезениным начал доставать её из-под вагона. Раненную везли на санках несколько километров, травмы оказались слишком серьёзные. Так как в Алапаевске нет специалистов по стреляным собакам, Валерий Чусовитин самостоятельно отвёз животное в Екатеринбург.