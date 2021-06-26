Расстрелянную собаку спасли жители Урала и нашли виновного

На видео, которое засняла свидетельница, видно, как из «Нивы» вышел мужчина и открыл стрельбу по животному, а затем сел в машину и скрылся. Очевидица поделилась видеоматериалом с юристом Сергеем Самковым, после чего тот добился огласки истории и дальнейшего поиска виновного.
Увидев на просторах социальных сетей видеоролик, некоторые жители направились к месту расстрела собаки.
Мы приехали на место. Нашли гильзы и следы крови. Супруга настояла, чтобы мы пошли по этим кровавым следам. Сугробы были выше колена. Так мы прошли около двух километров. Понимали, что для спасения собаки есть считанные часы, рассказал «КП-Екатеринбург» Александр, один из спасателей раненного животного.
Мужчина связался с местным зоозащитником Валерием Чусовитиным. На место также приехал местный житель Олег Мезенин.
Собаку обнаружили за два с лишним километра от произошедшего инцидента. Она лежала под железнодорожным вагоном. Животному явно требовалась медицинская помощь. Валерий Чусовитин отправился за обезболивающим, а затем провел два часа лёжа в снегу, давая собаке к себе привыкнуть. Лишь только после этого он вместе с Олегом Мезениным начал доставать её из-под вагона. Раненную везли на санках несколько километров, травмы оказались слишком серьёзные. Так как в Алапаевске нет специалистов по стреляным собакам, Валерий Чусовитин самостоятельно отвёз животное в Екатеринбург.
Выжившую собаку решили назвать Мартой.
Она осталась в живых, можно сказать, благодаря Международному женскому дню, ведь это женщины заставили нас произвести эти поиски, объяснил Александр.
На лечение Марты ушло 90 тысяч рублей, 20 тысяч из которых собрали жители Урала. Остальную часть внес сам Валерий Чусовитин и Татьяна Амирова, председатель общественной организации «Белый Бим».
В дальнейшем животное Валерий Чусовитин планирует забрать в свой дом. Собака уже жила у него в Алапаевске в июне, но состояние ухудшилось и её снова пришлось отвозить в Екатеринбург, где она и находится на данный момент.
Виновный объяснил свои действия тем, что бродячие собаки нередко бросаются на людей. Юрист Сергей Самков активно добивался поиска преступника. Когда полиция задержала мужчину, выяснилось, что прежде его судили за незаконную вырубку леса, грабёж и кражу. По данным «КП» виновного зовут Александр Винокуршин.
При осмотре его жилища было также изъято незарегистрированное оружие. Его наличие живодёр объяснил тем, что буквально накануне расстрела собаки нашёл ружьё в лесу.
На данный момент на мужчину завели уголовное дело по первой части статьи 245 УК РФ «Жестоко обращение с животными». Расследование завершено и, после того как прокуратура утвердит обвинительное заключение, дело поступит в суд. Подсудимому грозит до трёх лет лишения свободы.
Напомним, что 7 июня еще один инцидент с жестоким обращением с животным попал в соцсети. Свидетели засняли, как хозяйка во время прогулки избивала своего пса и называла тварью.