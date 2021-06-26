Самолёт из Екатеринбурга столкнулся с птицей

Самолёт из Екатеринбурга столкнулся с птицей
Самолёт из Екатеринбурга столкнулся с птицей
Сегодня, 16:22ПроисшествияФото: pixabay.com
Самолёт, выполняющий рейс из Кольцово, при взлете столкнулся с птицей 26 июня в 9:36, как сообщает Уральская транспортная прокуратура.

На борту воздушного судна во время инцидента находилось 37 пассажиров, среди которых 3 ребенка и 5 членов экипажа.

Командир воздушного судна сообщил о попадании птицы при взлете в носовую часть воздушного судна с правой стороны. КВС принято решение о следовании в пункт назначения — Ноябрьск. По прибытии воздушного судна в аэропорт назначения произведен его осмотр, повреждений на судне не обнаружено. Пострадавших нет, рассказали в прокуратуре для E1.RU.

Напомним, что ранее пьяный пассажир аэропорта Кольцово заявил, что на борту одного из самолётов находится бомба.

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КольцовоАэропорт «Кольцово»самолёт
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