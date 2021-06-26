Сбытчик липовых справок по отводу от вакцинации от COVID-19 задержан в Екатеринбурге

В одной из торговых точек по улице Шварца в Екатеринбурге в ходе контрольной закупки был задержан житель города Лесной Свердловской области за продажу четырех липовых справок. Справки он продавал тем, кто не желает вакцинироваться от коронавируса, но не имеет для этого достаточных оснований.

За каждую справку горе-коммерсант брал по одной тысяче рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Свердловской области. У уральца изъяли поддельные печати и несколько конвертов с другими липовыми документами по COVID-19. Задержанный гражданин дал признательные показания и написал явку с повинной. Сподвигло жителя Лесного, 1990 года рождения, на преступные действия возможность быстро заработать, не утруждая себя официальным трудоустройством. Клиентов, желающих избежать вакцинации, мужчина искал в интернете. По итогам разбирательства органы внутренних дел свердловского гарнизона производят блокировку использовавшихся рекламных сайтов для поиска клиентов задержанным. Устанавливаются возможные сообщники преступника, сообщил TagilCity.ru руководитель пресс-службы МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Фото: В.Н. Горелых Житель Лесного не думал, что на его след быстро выйдут полицейские, что его действия представляют опасность для общества. Вызывает не меньшую тревогу и тот факт, с какой легкостью покупаются поддельные медицинские справки отдельными гражданами. Ведь и за покупку подделок предусмотрена уголовная ответственность в виде ареста на срок до шести месяцев,прокомментировал Валерий Горелых. Дело уральца направлено для принятия процессуального решения о возбуждении уголовного дела в подразделение дознания полицейского главка. За подделку, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Напомним, врач детской больницы в Екатеринбурге пожаловалась на подделку результатов теста на коронавирус коллегами, что они печатают их на принтере и не берут мазки. «Печатают на принтере»: уральский врач пожаловалась на поддельные «ковидные» анализы

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