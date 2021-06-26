Сбытчик липовых справок по отводу от вакцинации от COVID-19 задержан в Екатеринбурге

За каждую справку горе-коммерсант брал по одной тысяче рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Свердловской области. У уральца изъяли поддельные печати и несколько конвертов с другими липовыми документами по COVID-19. Задержанный гражданин дал признательные показания и написал явку с повинной.
Сподвигло жителя Лесного, 1990 года рождения, на преступные действия возможность быстро заработать, не утруждая себя официальным трудоустройством. Клиентов, желающих избежать вакцинации, мужчина искал в интернете. По итогам разбирательства органы внутренних дел свердловского гарнизона производят блокировку использовавшихся рекламных сайтов для поиска клиентов задержанным. Устанавливаются возможные сообщники преступника, сообщил TagilCity.ru руководитель пресс-службы МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Житель Лесного не думал, что на его след быстро выйдут полицейские, что его действия представляют опасность для общества. Вызывает не меньшую тревогу и тот факт, с какой легкостью покупаются поддельные медицинские справки отдельными гражданами. Ведь и за покупку подделок предусмотрена уголовная ответственность в виде ареста на срок до шести месяцев,прокомментировал Валерий Горелых.
Дело уральца направлено для принятия процессуального решения о возбуждении уголовного дела в подразделение дознания полицейского главка. За подделку, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
Напомним, врач детской больницы в Екатеринбурге пожаловалась на подделку результатов теста на коронавирус коллегами, что они печатают их на принтере и не берут мазки.