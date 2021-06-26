Водитель «Яндекс.Такси» в Екатеринбурге уснул за рулём и врезался в экскаватор

Водитель «Яндекс.Такси» в Екатеринбурге уснул за рулём и врезался в экскаватор
Водитель «Яндекс.Такси» в Екатеринбурге уснул за рулём и врезался в экскаватор
Сегодня, 14:59Происшествия
ДТП случилось 26 июня в 8:10, когда при подъезде к перекрестку в Екатеринбурге водитель уснул за рулём. Смена таксиста, как предварительно установили ГИБДД, началась в 21:00.

В салоне такси также находились три студентки, отправляющиеся на пары. В результате аварии постарадало 4 человека, одним из которых был 42-летний водитель иномарки. У него переломаны рёбра и ключицы. Мужчину доставили в больницу, сообщает ТК «4 канал».

Его пассажирки также госпитализированы. У двух девушек выявлены ушибы и есть подозрение на черепно-мозговые травмы, а у одной также переломаны ребра и ключицы.

Полиция установила, что водитель «Фольксваген Поло» имеет за плечами стаж вождения около 24 лет. Ранее в нарушении ПДД замечен не был. Во время аварии был также пристёгнут ремнем безопасности.

Напомним, что в результате недавнего ДТП на Урале, когда за рулём находился пьяный водитель без прав, пострадали два человека.

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