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Балкон загорелся в жилом доме на улице Циолковского в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Балкон загорелся в жилом доме на улице Циолковского в Нижнем Тагиле

Сегодня, 17:25Происшествия
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