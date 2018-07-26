Балкон загорелся в жилом доме на улице Циолковского в Нижнем Тагиле

26 июля в 11:59 в Нижнем Тагиле на улице Циолковского загорелся балкон квартиры на восьмом этаже девятиэтажного дома. На место происшествия прибыло 3 единицы техники и 7 человек личного состава. Пламя удалось потушить за две минуты.