Балкон загорелся в жилом доме на улице Циолковского в Нижнем Тагиле

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26 июля в Нижнем Тагиле на улице Циолковского произошел пожар на балконе девятиэтажного дома.
Сюжеты: Нижний ТагилИсточник: «Вечерний Екатеринбург»
26 июля в 11:59 в Нижнем Тагиле на улице Циолковского загорелся балкон квартиры на восьмом этаже девятиэтажного дома. На место происшествия прибыло 3 единицы техники и 7 человек личного состава. Пламя удалось потушить за две минуты.
В огне пострадало личное имущество на двух квадратных метрах. Причина возгорания устанавливается. При пожаре никто не пострадал.
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