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Екатеринбуржец осужден на 6 лет за подрыв двух банкоматов и хищение денег
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Екатеринбуржец осужден на 6 лет за подрыв двух банкоматов и хищение денег

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