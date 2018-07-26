Екатеринбуржец осужден на 6 лет за подрыв двух банкоматов и хищение денег
В столице Урала местный житель получил шесть лет тюрьмы за хищение денег: мужчина подорвал банкомат и похитил средства.
Инцидент произошел 8 октября 2017 года. В ночное время обвиняемый приехал к офису одного из банков на улице Блюхера в Екатеринбурге. При себе злоумышленник имел газовые баллоны со сжатым газом, патрубки для подачи газа в банкомат и пульт дистанционного управления. При совершении подрыв мужчина надел маску и перчатки.
Подсудимый убедился, что никого поблизости нет, а затем осуществил задуманное. Ему удалось похитить 865 тысяч рублей. Подобное преступление мужчина пытался повторить на улице Титова. В этот день он вновь взорвал банкомат и попытался похитить 2,7 миллиона рублей. Однако его задержали на месте преступления.
Виновному назначили 6 лет лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, был удовлетворен гражданский иск банка на 1,3 миллиона рублей.