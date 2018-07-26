Екатеринбуржец осужден на 6 лет за подрыв двух банкоматов и хищение денег

Инцидент произошел 8 октября 2017 года. В ночное время обвиняемый приехал к офису одного из банков на улице Блюхера в Екатеринбурге. При себе злоумышленник имел газовые баллоны со сжатым газом, патрубки для подачи газа в банкомат и пульт дистанционного управления. При совершении подрыв мужчина надел маску и перчатки.

Подсудимый убедился, что никого поблизости нет, а затем осуществил задуманное. Ему удалось похитить 865 тысяч рублей. Подобное преступление мужчина пытался повторить на улице Титова. В этот день он вновь взорвал банкомат и попытался похитить 2,7 миллиона рублей. Однако его задержали на месте преступления.