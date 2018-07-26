Шестилетний ребенок сломал ногу на качелях в Нижних Сергах

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19 июля 2018 года в городе Нижние Серги ребенок получил перелом большой берцовой кости ноги, качаясь на качелях.
Качели были установлены на детской площадке во дворе многоквартирного дома ТСЖ «Первое» по улице Жукова. Нога шестилетнего мальчика соскользнула в отверстие, которое образовалось на сидении ввиду отсутствия одной из деталей.
Прокуратура Нижнесергинского района начала проверку по факту происшествия, в ходе которой выяснится, кому принадлежит детская площадка, законность ее возведения, соответствие требованиям безопасности и кто несет ответственность за безопасность.
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По результатам проверки, при необходимости, будут приняты меры прокурорского реагирования.
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