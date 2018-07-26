Шестилетний ребенок сломал ногу на качелях в Нижних Сергах

Качели были установлены на детской площадке во дворе многоквартирного дома ТСЖ «Первое» по улице Жукова. Нога шестилетнего мальчика соскользнула в отверстие, которое образовалось на сидении ввиду отсутствия одной из деталей.

Прокуратура Нижнесергинского района начала проверку по факту происшествия, в ходе которой выяснится, кому принадлежит детская площадка, законность ее возведения, соответствие требованиям безопасности и кто несет ответственность за безопасность.