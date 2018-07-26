Велосипедист сбил ребенка и скрылся с места происшествия в Карпинске

Велосипедист в Карпинске скрылся с места происшествия, после того как сбил ребенка на тротуаре. В результате падения с велосипеда ребенок получил травму в виде перелома ноги. Родители ищут свидетелей.
В минувшие выходные возле дома №15 по улице Карпинского велосипедист допустил столкновение с ребенком. Девочка тоже ехала по тротуару на велосипеде.
Дочка рассказала, что она вместе с друзьями на велосипедах и самокатах ехала по тротуару на Карпинского. Когда они проезжали мимо дома, из двора выехал мужчина на велосипеде зеленого цвета и резко завернул в сторону дочери. От столкновения девочка упала с велосипеда прямо в ливневку, проходящую вдоль улицы и сильно закричала от боли, рассказывает мама ребенка.
В результате падения с велосипеда ребенок получил травму – перелом ноги, а также ушиб мягких тканей лица.
После падения дочка жаловалась на сильную боль в ноге, и мы незамедлительно обратились в травматологию, там нам сделали рентген. Врачи диагностировали перелом ноги со смещением и наложили гипс. И на лице у дочки был большой синяк. Слава богу, хоть все зубы целые, поясняет мать девочки.
Как рассказывает мама ребенка, неизвестный не остановился даже после того, как девочка упала и закричала от боли.
Девочка видела, как мужчина завернул обратно во двор дома. Единственное, что она хорошо запомнила - сбивший ее мужчина был одет в красную футболку. Также запомнила, что велосипед был зеленого цвета. Сейчас мы с мужем ходим по улицам и приглядываемся, а вдруг мы увидим того, кто сшиб моего ребенка на велосипеде, сообщила мать травмированного ребенка.
Родители ищут свидетелей происшествия.
Мы обращаемся к жителям Карпинска, вдруг кто-то видел это происшествие или может чем-то помочь, будем рады любой информации, обращаются к местным жителям родители.