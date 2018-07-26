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Велосипедист сбил ребенка и скрылся с места происшествия в Карпинске
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Велосипедист сбил ребенка и скрылся с места происшествия в Карпинске

Сегодня, 18:50Происшествия
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