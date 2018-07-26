Велосипедист сбил ребенка и скрылся с места происшествия в Карпинске

В минувшие выходные возле дома №15 по улице Карпинского велосипедист допустил столкновение с ребенком. Девочка тоже ехала по тротуару на велосипеде.

Дочка рассказала, что она вместе с друзьями на велосипедах и самокатах ехала по тротуару на Карпинского. Когда они проезжали мимо дома, из двора выехал мужчина на велосипеде зеленого цвета и резко завернул в сторону дочери. От столкновения девочка упала с велосипеда прямо в ливневку, проходящую вдоль улицы и сильно закричала от боли, рассказывает мама ребенка.

В результате падения с велосипеда ребенок получил травму – перелом ноги, а также ушиб мягких тканей лица.

После падения дочка жаловалась на сильную боль в ноге, и мы незамедлительно обратились в травматологию, там нам сделали рентген. Врачи диагностировали перелом ноги со смещением и наложили гипс. И на лице у дочки был большой синяк. Слава богу, хоть все зубы целые, поясняет мать девочки.

Как рассказывает мама ребенка, неизвестный не остановился даже после того, как девочка упала и закричала от боли.

Девочка видела, как мужчина завернул обратно во двор дома. Единственное, что она хорошо запомнила - сбивший ее мужчина был одет в красную футболку. Также запомнила, что велосипед был зеленого цвета. Сейчас мы с мужем ходим по улицам и приглядываемся, а вдруг мы увидим того, кто сшиб моего ребенка на велосипеде, сообщила мать травмированного ребенка.

Родители ищут свидетелей происшествия.