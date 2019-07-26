На свердловской трассе водитель сбил лося и скрылся

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Между Туринском и Тавдой неизвестный водитель сбил лося, сообщает портал Е1.
По словам очевидца, животное сбила фура.
Автоэксперт Дмитрий Ларионов отметил, что столкновение с животным также является ДТП, поэтому оставление места происшествия является нарушением законодательства. Помимо этого, лесничество может взыскать с водителя причиненный ущерб.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей