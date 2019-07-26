На въезде в Серов автоледи уснула за рулем и влетела в столб
Сегодня, 12:18ПроисшествияФото: «Глобус»
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Утром 26 июля на въезде в Серов женщина на Hundai Solaris уснула за рулем и врезалась в столб, сообщает издание «Глобус».
На переднем сиденье иномарки находился 46-летний мужчина, не пристегнутый ремнем безопасности. Семья ехала из Екатеринбурга в сторону Ханты-Мансийского округа.
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В результате ДТП женщине диагностировали компрессионный перелом позвоночника. Мужчина получил ушиб мягких тканей лица, ушиб грудной клетки, а также перелом левой лодыжки.
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