В Екатеринбурге горит комплекс «Чапаевские бани»

Первоначально очевидцы сообщали, что огнем охвачены три бани, однако в МЧС пояснили, что горит одно строение. Площадь возгорания составляет 500 квадратных метров. Спасатели пытаются локализовать пожар, чтобы не пострадали другие деревянные постройки.