В Екатеринбурге горит комплекс «Чапаевские бани»

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26 июля на Сибирском тракте загорался комплекс «Чапаевские бани», сообщает Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Первоначально очевидцы сообщали, что огнем охвачены три бани, однако в МЧС пояснили, что горит одно строение. Площадь возгорания составляет 500 квадратных метров. Спасатели пытаются локализовать пожар, чтобы не пострадали другие деревянные постройки.
На месте работают семь пожарных машин.
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