В Екатеринбурге мужчина жестоко издевался над котом

На видео неизвестный мужчина ругается на животное, а затем берет кота и бьет о подоконник. Видеосъемка ведется из противоположного дома. Горожане предположили, что инцидент мог произойти в доме на улице Луначарского. Жители этого дома обратились в полицию. Как рассказал пресс-секретарь МВД по Свердловской области Валерий Горелых, участковой провел обход квартир в доме, однако результатов он пока не дал. Также, по словам Валерия Горелых, работа участкового по опросу жителей дома будет продолжена, однако нельзя с точностью утверждать, что избиение кота произошло именно в этом доме.