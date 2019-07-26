В Екатеринбурге мужчина жестоко издевался над котом
Сегодня, 13:23ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В екатеринбургском паблике было опубликовано видео, на котором мужчина избивает кота, сообщает УралПолит.
Сюжеты: Екатеринбург
На видео неизвестный мужчина ругается на животное, а затем берет кота и бьет о подоконник. Видеосъемка ведется из противоположного дома. Горожане предположили, что инцидент мог произойти в доме на улице Луначарского. Жители этого дома обратились в полицию. Как рассказал пресс-секретарь МВД по Свердловской области Валерий Горелых, участковой провел обход квартир в доме, однако результатов он пока не дал. Также, по словам Валерия Горелых, работа участкового по опросу жителей дома будет продолжена, однако нельзя с точностью утверждать, что избиение кота произошло именно в этом доме.
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