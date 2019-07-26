В Екатеринбурге в результате ДТП автомобиль отбросило на пешехода
Сегодня, 09:59ПроисшествияФото: паблик "Инцидент-Екатеринбург" во ВКонтакте
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В Екатеринбурге на перекрестке водитель Renault не уступил дорогу Hyundai и врезался в него, в результате чего автомобиль сбил пешехода и врезался в автобус, сообщает портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
В госавтоинспекции уточнили, что 50-летний водитель Renault не уступил дорогу при повороте налево. Hyundai, в который влетел нарушитель, отбросило на пешехода и на стоявший на светофоре автобус.
Пострадавшего от иномарки мужчину госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением и ушибами.
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