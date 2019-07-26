В Екатеринбурге водитель заниженного ВАЗа припарковался прямо на Плотинке
Сегодня, 09:26ПроисшествияФото: е1.ru
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25 июля водитель заниженного ВАЗа привлек внимание инспекторов ГИБДД, припарковавшись прямо на Плотинке. После осмотра машину отправили на штрафстоянку, а самому нарушителю грозит арест на 15 суток, сообщает портал Е1.
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Машину 24-летнего екатеринбуржца забрали из-за технического состояния: на ВАЗ-2111 установлена нештатная пневмоподвеска, отсутствует стеклоочиститель, нет нескольких болтов на колесах.
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У водителя оказались 10 неоплаченных штрафов, поэтому в отношении него возбудили административное дело по статье «Уклонение от исполнения административного наказания». Ему грозит штраф в двукратном размере или арест на 15 суток.
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