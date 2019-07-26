В Екатеринбурге водитель заниженного ВАЗа припарковался прямо на Плотинке

Машину 24-летнего екатеринбуржца забрали из-за технического состояния: на ВАЗ-2111 установлена нештатная пневмоподвеска, отсутствует стеклоочиститель, нет нескольких болтов на колесах.

У водителя оказались 10 неоплаченных штрафов, поэтому в отношении него возбудили административное дело по статье «Уклонение от исполнения административного наказания». Ему грозит штраф в двукратном размере или арест на 15 суток.