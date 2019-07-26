В Нижнем Тагиле сбитая машиной пенсионерка погибла

Инцидент случился 25 июля у досугового центра «Урал» на улице Космонавтов. В отделе пропаганды ГИБДД рассказали, что водитель автомобиля Daewoo nexia, мужчина 1999 года рождения, следуя по улице Космонавтов со стороны ул. Высокогорская в сторону ул. Фрунзе, возле дома № 33 наехал на пожилую женщину 1938 года рождения, переходившую дорогу в неположенном месте. В результате аварии женщина скончалась от полученных травм в ГБУЗ СО «ЦГБ № 2».