В Нижнем Тагиле сбитая машиной пенсионерка погибла

Пожилая жительница Нижнего Тагила, которая накануне попала ДТП, скончалась, сообщил TagilCity.ru отдел пропаганды ГИБДД. Напомним, по предварительной версии, женщина переходила дорогу в неположенном месте и на неё наехал автомобиль Daewoo nexia.
Инцидент случился 25 июля у досугового центра «Урал» на улице Космонавтов. В отделе пропаганды ГИБДД рассказали, что водитель автомобиля Daewoo nexia, мужчина 1999 года рождения, следуя по улице Космонавтов со стороны ул. Высокогорская в сторону ул. Фрунзе, возле дома № 33 наехал на пожилую женщину 1938 года рождения, переходившую дорогу в неположенном месте. В результате аварии женщина скончалась от полученных травм в ГБУЗ СО «ЦГБ № 2».
Водитель был трезв и видел пешехода, переходившего проезжую часть вне пешеходного перехода, но не предпринял мер к остановке транспортного средства, продолжил движение и звуковым сигналом попытался предупредить пешехода, после чего пешеход ускорила движение через проезжую часть,рассказали в отделе пропаганды ГИБДД.