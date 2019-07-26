В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в убийстве активистки Григорьевой
Сегодня, 20:49ПроисшествияФото: страница Динара Идрисова
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Санкт-Петербурге задержали 37-летнего приезжего из Киргизии, его подозревают в убийстве 41-летней активистки Елены Григорьевой, сообщают «Аргументы и факты».
По данным «Фонтанки», подозреваемый жил на улице Тельмана в Невском районе города, не имел регистрации. На родине у мужчины две дочки.
Напомним, труп Елены Григорьевой нашли 21 июля возле ее дома. Убийца нанес ей восемь ножевых ранений. По версии следствия, убил Елену знакомый, с которым она неоднократно встречалась.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей