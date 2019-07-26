В Свердловской области уничтожили партию контрафактных сигарет
Сегодня, 11:53ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Каменске-Уральском судебные приставы изъяли 475 пачек сигарет без маркировки и товарно-сопроводительных накладных, сообщает «Областная газета».
Продажей контрафактной продукции занимался местный индивидуальный предприниматель. Проверку провели после жалобы жителя города.
Сам владелец магазина сказал, что не знал о продаже нелегального табака, однако он все равно получил штраф в размере 10 тысяч рублей.
Изъятые сигареты уничтожат в ТУ «Росиущество».
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