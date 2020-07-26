Пинали ногами: под Екатеринбургом избили отдыхавшую на озере семью

24 июля семья из Екатеринбурга приехала отдохнуть на озеро Таватуй. Однако, по их словам, сотрудники, собиравшие деньги за въезд в кемпинг, требовали заплатить им и угрожали. Семья отказалась платить за проезд к озеру, ссылаясь на правила кемпинга. Согласно прейскуранту люди, которые приехали просто искупаться, платить не должны.

Как рассказал участница конфликта, сотрудники пропускного пункта гнались за ними. Затем началась драка.

Он наехал на папу, я кинула ему в лицо бутылкой воды, рассказывает девушка.

Также, по ее словам, сотрудница шлагбаума вцепилась ей в волосы. Ее мама попыталась снять происходящее на телефон, однако мужчина, который в это время пинал ногами отца, ударил ее в лицо. Затем он ударил саму девушку по лицу. У матери екатеринбурженки диагностировали перелом носа.