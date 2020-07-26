Площадь пожара в уральском заповеднике «Денежкин камень» выросла в два раза
В уральском заповеднике «Денежкин камень» площадь пожара за два дня увеличилась с 30 до 65 гектаров, сообщает пресс-служба заповедника.
Отмечается, что на северо-запад и юг распространения пожара нет. Однако оно наблюдается на юго-востоке и северо-западе, в верхней части склона.
Уже было проложено 1,8 километров минерализованной полосы с южной и восточной сторон пожара до активного языка на северо-востоке. Также рукавные линии проложены на северо-восток. Кроме того, 11 емкостей воды было доставлено на верхнюю вертолетную площадку.
Вертолет продолжает доставлять воду на верхнюю кромку пожара. Планируется, что 27 июля будут переброшены 70 человек квалифицированных лесных пожарных из Абакана.
В тушении пожара на данный момент задействован 91 человек, а также шесть автомобилей УАЗ и КАМАЗ, а также вертолет Ми-8.
Напомним, пожар в заповеднике начался 17 июля. Вертолет МЧС к тушению подключился 19 июля. В тот момент площадь пожара составляла 5,7 гектаров. В пятницу, 24 июля в заповеднике сообщили о разрастании площади до 30 гектаров.