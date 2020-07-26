Площадь пожара в уральском заповеднике «Денежкин камень» выросла в два раза

Отмечается, что на северо-запад и юг распространения пожара нет. Однако оно наблюдается на юго-востоке и северо-западе, в верхней части склона.

Уже было проложено 1,8 километров минерализованной полосы с южной и восточной сторон пожара до активного языка на северо-востоке. Также рукавные линии проложены на северо-восток. Кроме того, 11 емкостей воды было доставлено на верхнюю вертолетную площадку.

Вертолет продолжает доставлять воду на верхнюю кромку пожара. Планируется, что 27 июля будут переброшены 70 человек квалифицированных лесных пожарных из Абакана.

В тушении пожара на данный момент задействован 91 человек, а также шесть автомобилей УАЗ и КАМАЗ, а также вертолет Ми-8.