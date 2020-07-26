В Нижнем Тагиле разыскивают водителя, сбившего пешехода на улице Землячки
Сегодня, 10:46ПроисшествияФото: Отдел пропаганды ГИБДД
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В Нижнем Тагиле вечером 25 июля на улице Землячки произошло ДТП. Водитель скрылся в места аварии, его разыскивают сотрудники ГИБДД, сообщают в отделе пропаганды.
Сюжеты: Нижний Тагил
ДТП произошло в 23.40. Водитель неустановленного автомобиля ехал со стороны улицы Балакинской по улице Землячки. У дома №1 он сбил мужчину, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Мужчина с переломом ребер и тупой травмой живота был госпитализирован в горбольницу №4.
Со слов очевидцев, автомобиль, совершивший наезд на пешехода, был серого цвета. Он ехал, не соблюдая скоростного режима. Водитель, не остановившись, скрылся в сторону улицы Попова.
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Всех, кто может помочь в розыске, просят обратиться в ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефонам: 25-00-44, 47-70-01.
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