В Нижнем Тагиле разыскивают водителя, сбившего пешехода на улице Землячки

ДТП произошло в 23.40. Водитель неустановленного автомобиля ехал со стороны улицы Балакинской по улице Землячки. У дома №1 он сбил мужчину, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Мужчина с переломом ребер и тупой травмой живота был госпитализирован в горбольницу №4.

Со слов очевидцев, автомобиль, совершивший наезд на пешехода, был серого цвета. Он ехал, не соблюдая скоростного режима. Водитель, не остановившись, скрылся в сторону улицы Попова.