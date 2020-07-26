В Нижних Сергах 286 человек шестой день устраняют последствия паводка

На сегодняшний день спасателям удалось полностью откачать воду из жилых домов. Всего было откачено больше 342 тысяч кубометров воды. Работы по расчистке и углублению русел рек Средняя, Серебрянка и Серга продолжаются. Также ведутся работы по восстановлению котельных и грейдированию улиц.

На улице Жукова, наиболее пострадавшей во время паводка, протянута новая линия электропередач. Владельцам частных домов оказывается адресная помощь. Спасатели и добровольцы расчищают придомовые территории от крупного мусора, разбирают разрушенные строения и мосты. Всего из зоны паводка вывезено 3375 кубометров мусора.