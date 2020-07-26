В Нижних Сергах 286 человек шестой день устраняют последствия паводка
В Нижних Сергах шестой день устраняют последствия паводка. На месте задействованы 286 человек, 76 единиц спецтехники, сообщают в пресс-службе МЧС.
На сегодняшний день спасателям удалось полностью откачать воду из жилых домов. Всего было откачено больше 342 тысяч кубометров воды. Работы по расчистке и углублению русел рек Средняя, Серебрянка и Серга продолжаются. Также ведутся работы по восстановлению котельных и грейдированию улиц.
На улице Жукова, наиболее пострадавшей во время паводка, протянута новая линия электропередач. Владельцам частных домов оказывается адресная помощь. Спасатели и добровольцы расчищают придомовые территории от крупного мусора, разбирают разрушенные строения и мосты. Всего из зоны паводка вывезено 3375 кубометров мусора.
Напомним, в ночь на 21 июля в Нижних Сергах был введен режим ЧС из-за подтопления жилых домов вследствие ливня. В зоне подтопления оказались 63 жилых дома, в которых проживает более 200 человек. В результате паводка были повреждены ЛЭП, разрушены три моста. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выезжал на место ЧС. Позднее он подписал распоряжение о выделении пострадавшим денежных средств.