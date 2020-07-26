Жарил сосиски: в Екатеринбурге сгорела квартира, в которой был 10-летний ребенок

Пожар произошел в 20.44 в квартире на восьмом этаже дома на улице Вильгельма Де Геннина. Горожане рассказали, что мальчика оставили одного в квартире. Он решил пожарить сосиски. Ребенок не смог потушить начавшийся пожар, но успел выбежать из квартиры.