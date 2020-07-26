Жарил сосиски: в Екатеринбурге сгорела квартира, в которой был 10-летний ребенок
Сегодня, 11:53ПроисшествияФото: ИА «Ночные новости»/Е1
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В Екатеринбурге сгорела квартира, в которой родители оставили одного 10-летнего ребенка, сообщает Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Пожар произошел в 20.44 в квартире на восьмом этаже дома на улице Вильгельма Де Геннина. Горожане рассказали, что мальчика оставили одного в квартире. Он решил пожарить сосиски. Ребенок не смог потушить начавшийся пожар, но успел выбежать из квартиры.
Из дома были эвакуированы 30 человек. По сообщению МЧС, площадь пожара составила 20 квадратных метров. На месте работали 10 огнеборцев и три спецмашины.
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