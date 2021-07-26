54-летняя женщина-водитель насмерть сбила велосипедиста на ЕКАД

На 63 километре ЕКАД женщина- водитель насмерть сбила велосипедиста. От удара шлем спортсмена слетел с его головы и вонзился в лобовое стекло автомобиля.

На Екатеринбургской кольцевой дороге вечером 24 июля под колесами иномарки погиб велосипедист. По предварительным данным, водитель Nissan Qashqai — женщина 54 лет, двигаясь по правой полосе со стороны поселка Медный в сторону Чусовского тракта, съехала на «островок безопасности», где сбила велосипедиста, двигавшегося в попутном направлении. 29-летний мужчина от удара о лобовое стекло машины погиб в машине «скорой помощи», сообщили «КП-Екатеринбург» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга. Все причины и обстоятельства смертельной аварии устанавливают сотрудники Госавтоинспекции. Напомним, вечером 24 июля в районе 12-го километра Екатеринбургской кольцевой дороги произошло серьезное ДТП, в котором пострадали три человека. «Газель», направлявшаяся в сторону Березовского выехала на «встречку», где столкнулась с автомобилем ВАЗ-2104, который, в свою очередь отбросило на ехавшую рядом «Хонду». В ДТП с «Газелью» на ЕКАД пострадали три человека

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