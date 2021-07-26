Детей-инвалидов выгнала с площадки жительница Санкт-Петербурга

Детей-инвалидов выгнала с площадки жительница Санкт-Петербурга
Детей-инвалидов выгнала с площадки жительница Санкт-Петербурга
Сегодня, 22:31ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Увидев на детской площадке детей с особенностями развития, жительница Санкт-Петербурга решила их прогнать и попала на видео. Она назвала их «непонятно какими».

Конфликт случился в Красносельском районе города. По словам женщины, ее дочь напугал ребенок с инвалидностью. Тогда россиянка подошла к взрослым и потребовала, что они увели подопечных. Запись с места происшествия опубликовала группа «Балтийская жемчужина» «ВКонтакте».

Организовывайте свою площадку и там гуляйте. У вас все свое должно быть,заявила женщина.

Уточняется, что говорится о воспитанниках «Центра помощи детям с расстройствами аутического спектра», сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». После случившегося специалисты организации обратились в полицию с заявлением об оскорблении несовершеннолетних и о нарушении закона «О социальной защите инвалидов». В связи с происшествием Следственный комитет начал доследственную проверку.

Видео:группа «Балтийская жемчужина» «ВКонтакте»

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