Из-за неправильного устройства печи в деревне под Нижним Тагилом произошел пожар

Из-за неправильного устройства печи в деревне под Нижним Тагилом произошел пожар
Из-за неправильного устройства печи в деревне под Нижним Тагилом произошел пожар
Сегодня, 13:12ПроисшествияФото: ОНД и ПР Нижнего Тагила и ГГО
Частная баня сгорела в деревне Реши под Нижним Тагилом в минувшие выходные. Хозяин строения сначала сам пытался потушить пламя, но не справился и вызвал спасателей.

Информация о пожаре на улице Октябрьская в деревне Реши Горноуральского городского округа поступила на пульт диспетчера в 17.17 в субботу 24 июля. К моменту приезда пожарных расчетов площадь возгорания составила 25 квадратных метров.

В тушении пожара принимали участие 2 единицы спецтехники и 4 человека личного состава. Ликвидировать открытое горение удалось в 17.36, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В результате пожара оказались повреждены стены, кровля и перекрытие частной бани.

По предварительным данным причиной пожара стало неправильное устройство печи и дымохода, рассказали в отделе надзорной деятельности и пропаганды Нижнего Тагила и Горноуральского ГО.

Напомним, ночью 22 июля садовый дом и автомобиль сгорели в Нижнем Тагиле. Пожары случились в микрорайоне Северный поселок и в одном из садовых товариществ.

Сюжеты:
Пригород
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