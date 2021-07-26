Из-за низкой зарплаты взбунтовались свердловские водители

Из-за низкой зарплаты взбунтовались свердловские водители
Из-за низкой зарплаты взбунтовались свердловские водители
Сегодня, 16:07ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Свердловские водители взбунтовались из-за низких зарплат и переработок. Рабочие требуют от властей повышения заработной платы.

Соответствующее обращение будет направлено полпреду президента в УрФО Владимиру Якушеву. Об этом сообщила председатель Свердловской территориальной организации общероссийского профсоюза работников автомобильного транспортного и дорожного хозяйства Ольга Майер Ура.ру.

В настоящее время подготовленное обращение уже подписали более 2,5 тысяч водителей и кондукторов предприятий Свердловской области. Свои подписи поставили работники «Тагильский трамвай», МУП «Гортранс» и ГУП «Свердловское областное объединение пассажирского автотранспорта».

Как отметила Ольга Анатольевна, в настоящее время зарплата водителей составляет от 10 до 20 тысяч рублей и это полностью нарушает трудовые права работников, так как это меньше нормы трудового законодательства.

Материалы по теме:
Свердловская областьводителизарплатаобщественный транспорт
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы