Из-за низкой зарплаты взбунтовались свердловские водители

Соответствующее обращение будет направлено полпреду президента в УрФО Владимиру Якушеву. Об этом сообщила председатель Свердловской территориальной организации общероссийского профсоюза работников автомобильного транспортного и дорожного хозяйства Ольга Майер Ура.ру.
В настоящее время подготовленное обращение уже подписали более 2,5 тысяч водителей и кондукторов предприятий Свердловской области. Свои подписи поставили работники «Тагильский трамвай», МУП «Гортранс» и ГУП «Свердловское областное объединение пассажирского автотранспорта».
Как отметила Ольга Анатольевна, в настоящее время зарплата водителей составляет от 10 до 20 тысяч рублей и это полностью нарушает трудовые права работников, так как это меньше нормы трудового законодательства.