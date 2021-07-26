Известный блогер рассказала подробности об избиении женщины её мужем в Екатеринбурге

Известный блогер рассказала подробности об избиении женщины её мужем в Екатеринбурге
Известный блогер рассказала подробности об избиении женщины её мужем в Екатеринбурге
Сегодня, 09:52ПроисшествияФото: 1МI
Жительница Екатеринбурга была похищена её бывшим мужем, когда она выходила с работы 22 июля 2021 года. Он заставил её сесть в свой автомобиль Toyota Camry, после чего увёз её в коттеджный посёлок «Георгиевские Дачи», который находится в Октябрьском районе Екатеринбурга.

В посёлке мужчина избивал бывшую жену почти сутки руками и утюгом. Спасли её приехавшие сотрудники полиции, к которым обратилась мама похищенной, пишет «КП-Екатеринбург».

Подруга пострадавшей — известный в Екатеринбурге блогер Olga Chocolate, рассказала, что женщина ушла от мужа несколько месяцев назад и подала заявление на развод. Мужчина требовал, чтобы она к нему вернулась, несколько раз приезжал к ней на работу, где бил стёкла в окнах.

По словам блогера, сейчас нападавший заключён под стражу. В прошлом у мужчины имелись судимости за мошенничество, нарушение ПДД, повлекшее тяжкий вред здоровью человека, а также по статье за незаконное распространение наркотиков.

Пострадавшая рассказывать о каких-либо подробностях произошедшего пока не может.

Напомним, в августе 2020 года свердловчанка до смерти избила 88-летнюю мать, находясь в состоянии алкогольного опьянения. За совершенное преступление женщине назначили наказание в виде 5,5 лет лишения свободы.

Сюжеты:
Екатеринбург
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