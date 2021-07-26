Массовую драку устроили пьяные жители Екатеринбурга во дворе многоэтажки

Во дворе жилого комплекса «Авиатор» на улице Утренняя, 7 местные жители устроили массовую драку. По словам очевидцев, все ее участники были пьяны.

Конфликт, закончившийся дракой на улице, произошел в Екатеринбурге у дома № 7 на улице Утренняя ночью 25 июля в Екатеринбурге. В ней принимали участие мужчины и женщина, всего 6 человек. По словам очевидцев, все участники «разборок» находились в состоянии алкогольного опьянения. Одними из активных участников драки оказались муж с женой, а также трое мужчин. Все были пьяные. Выбежала дочь, начала заступаться за своих родителей. Женщина активно защищалась, не давала в обиду мужа, рассказал очевидец Е1. В итоге на место происшествия был вызван наряд полиции. Стражи правопорядка задержали всех участников драки и доставили в отдел для разбирательства. В МВД данный инцидент пока не комментируют. Напомним, после драки на турбазе «Берлога» под Благовещенском скончался министр цифрового развития и связи Амурской области Александр Курдюков. Полиция и Следственный комитет ситуацию пока не комментируют. После драки на турбазе скончался министр цифрового развития и связи Амурской области

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