Массовую драку устроили пьяные жители Екатеринбурга во дворе многоэтажки

Массовую драку устроили пьяные жители Екатеринбурга во дворе многоэтажки
Массовую драку устроили пьяные жители Екатеринбурга во дворе многоэтажки
Сегодня, 09:54ПроисшествияФото: Е1.RU
Во дворе жилого комплекса «Авиатор» на улице Утренняя, 7 местные жители устроили массовую драку. По словам очевидцев, все ее участники были пьяны.

Конфликт, закончившийся дракой на улице, произошел в Екатеринбурге у дома № 7 на улице Утренняя ночью 25 июля в Екатеринбурге. В ней принимали участие мужчины и женщина, всего 6 человек.

По словам очевидцев, все участники «разборок» находились в состоянии алкогольного опьянения. Одними из активных участников драки оказались муж с женой, а также трое мужчин.

Все были пьяные. Выбежала дочь, начала заступаться за своих родителей. Женщина активно защищалась, не давала в обиду мужа, рассказал очевидец Е1.

В итоге на место происшествия был вызван наряд полиции. Стражи правопорядка задержали всех участников драки и доставили в отдел для разбирательства.

В МВД данный инцидент пока не комментируют.

Напомним, после драки на турбазе «Берлога» под Благовещенском скончался министр цифрового развития и связи Амурской области Александр Курдюков. Полиция и Следственный комитет ситуацию пока не комментируют.

Сюжеты:
Екатеринбург
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