Напавший на автомобиль человек был избит в Екатеринбурге

Напавший на автомобиль человек был избит в Екатеринбурге
Напавший на автомобиль человек был избит в Екатеринбурге
Сегодня, 10:57ПроисшествияФото: 1МI
Драка из-за автомобиля произошла на перекрёстке Таганская — Фрезеровщиков в Екатеринбурге. Инцидент случился 25 июля 2021 года.

Мужчина набрасывался на чёрную «Приору». Другой участник драки, видимо, владелец автомобиля, защищает свой транспорт. По словам очевидицы, вместе с товарищем они стали бить и пинать мужчину. Вскоре в потасовку вмешалась женщина, однако прекратить нападение у неё не получилось, пишет Е1.

Фото:скриншот видео Е1

Также очевидица отметила, что, похоже, мужчину били в живот и по почкам.

На место происшествия вызвали полицию. Сотрудники правоохранительных органов установили участников конфликта. Участковые начали проверку по данному случаю.

Напомним, ночью 25 июля 2021 года в Екатеринбурге шестеро нетрезвых человек устроили массовую драку. В итоге всех их забрали в отделение полиции.

Сюжеты:
Екатеринбург
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