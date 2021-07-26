Напавший на автомобиль человек был избит в Екатеринбурге

Мужчина набрасывался на чёрную «Приору». Другой участник драки, видимо, владелец автомобиля, защищает свой транспорт. По словам очевидицы, вместе с товарищем они стали бить и пинать мужчину. Вскоре в потасовку вмешалась женщина, однако прекратить нападение у неё не получилось, пишет Е1.