«Не связываем трагедию с прививкой»: 43-летний фотограф умер в Каменске-Уральском

Она рассказала, что в 2020 году мужчина перенес пневмонию, а 22 июля, за два дня до смерти, привился от коронавируса. После этого у мужчины поднялась температура, однако предстоящие два дня его самочувствие было удовлетворительным.
Юлия рассказала, что она проснулась ночью и увидела, что Алексей громко и часто дышал. Девушка вызвала врачей, но почти сразу уралец скончался, медики не успели доехать, сообщает Е1. Предполагается, что у мужчины мог оторваться тромб.
Точную причину смерти установят только после вскрытия, результаты мы пока не получили. Поэтому мы не связываем трагедию с прививкой,рассказала Юлия.
Напомним, в Екатеринбурге скончался 40-летний замглавы службы судебных приставов Евгений Швейковский. По словам родных, причиной стала недавняя вакцинация от коронавируса.