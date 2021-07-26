«Не связываем трагедию с прививкой»: 43-летний фотограф умер в Каменске-Уральском

«Не связываем трагедию с прививкой»: 43-летний фотограф умер в Каменске-Уральском
«Не связываем трагедию с прививкой»: 43-летний фотограф умер в Каменске-Уральском
Сегодня, 20:49ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Фотограф Алексей Фадеев умер в Каменске-Уральском. Через месяц мужчине должно было исполнится 44 года. По словам невесты Юлии, ранее уралец не жаловался на проблемы со здоровьем.

Она рассказала, что в 2020 году мужчина перенес пневмонию, а 22 июля, за два дня до смерти, привился от коронавируса. После этого у мужчины поднялась температура, однако предстоящие два дня его самочувствие было удовлетворительным.

Юлия рассказала, что она проснулась ночью и увидела, что Алексей громко и часто дышал. Девушка вызвала врачей, но почти сразу уралец скончался, медики не успели доехать, сообщает Е1. Предполагается, что у мужчины мог оторваться тромб.

Точную причину смерти установят только после вскрытия, результаты мы пока не получили. Поэтому мы не связываем трагедию с прививкой,рассказала Юлия.

Напомним, в Екатеринбурге скончался 40-летний замглавы службы судебных приставов Евгений Швейковский. По словам родных, причиной стала недавняя вакцинация от коронавируса.

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