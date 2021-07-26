Пламя в десятки метров: мощный взрыв прогремел на газопроводе в Пермском крае

Пламя в десятки метров: мощный взрыв прогремел на газопроводе в Пермском крае
Пламя в десятки метров: мощный взрыв прогремел на газопроводе в Пермском крае
Сегодня, 21:59ПроисшествияФото: Properm.ru
Взрыв на газопроводе произошел 26 июля около деревни Морозково, рядом со Спас-Бардой, в Пермском крае. Очевидцы сообщают о пламени в несколько метров.

По предварительным данным, в инцидент обошлось без пострадавших, сообщает Properm.ru. По словам очевидцев, высота пламени достигает несколько десятков метров. Авария, предположительно, случилась на магистральном трубопроводе, принадлежащем ООО «Газпром трансгаз Чайковский». На видеозаписи с места событий можно увидеть, как всполохи пламени уходят в небо. Также от огня исходит коричный дым.

Видео:Properm.ru

Напомним, 14 июня стало известно, что 21 человек пострадал при возгорании на автозаправочной станции «Еврогаз» после взрыва в Новосибирске. В числе пострадавших два пожарных и ребенок.

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