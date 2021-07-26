После гибели ребенка на крыльце магазина в Нижнем Тагиле проводится техэкспертиза

Кондиционер, который мог стать причиной гибели 9-летнего мальчика на крыльце магазина на улице Победы, 47\1 в Нижнем Тагиле в ночь на 24 июля, направлен на техническую экспертизу, сообщает АН «Между строк» со ссылкой на Следственный комитет по Тагилстроевскому району.
В данный момент по факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело по ст. 109 Уголовного кодекса РФ (Причинение смерти по неосторожности).
Прокуратура проверяет соблюдение требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, соблюдение требований законодательства о защите прав потребителей, в том числе при установке оборудования в торговой точке.
Напомним, 9-летний мальчик погиб от удара током на крыльце магазина в Нижнем Тагиле, пока ждал маму, которая зашла купить воды. Юный тагильчанин от полученных травм скончался в больнице.