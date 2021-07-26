После гибели ребенка на крыльце магазина в Нижнем Тагиле проводится техэкспертиза

Кондиционер, который мог стать причиной гибели 9-летнего мальчика на крыльце магазина на улице Победы, 47\1 в Нижнем Тагиле в ночь на 24 июля, направлен на техническую экспертизу, сообщает АН «Между строк» со ссылкой на Следственный комитет по Тагилстроевскому району.