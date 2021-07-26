При странных обстоятельствах в Нижнем Тагиле пропала женщина-дворник

При странных обстоятельствах в Нижнем Тагиле пропала женщина-дворник
При странных обстоятельствах в Нижнем Тагиле пропала женщина-дворник
Сегодня, 18:33ПроисшествияФото: МУ МВД России «Нижнетагильское»
Полицейские Нижнего Тагила устанавливают местонахождение 56-летней Ирины Завьяловой из поселка Малая Лая, которая бесследно пропала 9 июля 2021 года. В этот день женщина уехала на работу и до настоящего времени о ней нет никакой информации.

В полицию с заявление обратился сын пропавшей. В ходе проверки выяснилось, что Ирина Завьялова работает дворников в управляющей компании и обслуживает участок в районе улиц Островского и Ломоносова.

В день исчезновения, женщина была на работе. В последний раз её видели около 16.00. Также выяснилось, что 12 июля 2021 года она позвонила родственникам и пыталась что-то объяснить, но они её не поняли. С того момента её телефон недоступен.

Пропавшего худощавого телосложения, её рост - 165 сантиметров, глаза тёмные, волосы короткие крашеные в русый цвет.

В день исчезновения на ней были чёрная ветровка, бриджи салатового цвета, кепка жёлтого цвета с пайетками. Пропавшая злоупотребляет спиртными напитками. Об этом сообщили в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское».

Если вы видели эту женщину или знаете о её местонахождении, то сообщите об этом по телефонам: 8 (3435)97-64-02 или на линию 02.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
розыскпропалаНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы