При странных обстоятельствах в Нижнем Тагиле пропала женщина-дворник

Полицейские Нижнего Тагила устанавливают местонахождение 56-летней Ирины Завьяловой из поселка Малая Лая, которая бесследно пропала 9 июля 2021 года. В этот день женщина уехала на работу и до настоящего времени о ней нет никакой информации.

В полицию с заявление обратился сын пропавшей. В ходе проверки выяснилось, что Ирина Завьялова работает дворников в управляющей компании и обслуживает участок в районе улиц Островского и Ломоносова. В день исчезновения, женщина была на работе. В последний раз её видели около 16.00. Также выяснилось, что 12 июля 2021 года она позвонила родственникам и пыталась что-то объяснить, но они её не поняли. С того момента её телефон недоступен. Пропавшего худощавого телосложения, её рост - 165 сантиметров, глаза тёмные, волосы короткие крашеные в русый цвет. В день исчезновения на ней были чёрная ветровка, бриджи салатового цвета, кепка жёлтого цвета с пайетками. Пропавшая злоупотребляет спиртными напитками. Об этом сообщили в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское». Если вы видели эту женщину или знаете о её местонахождении, то сообщите об этом по телефонам: 8 (3435)97-64-02 или на линию 02.

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