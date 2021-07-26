Родила ребенка и выбросила в мусорку уроженка Киргизии в Екатеринбурге

Родила ребенка и выбросила в мусорку уроженка Киргизии в Екатеринбурге
Родила ребенка и выбросила в мусорку уроженка Киргизии в Екатеринбурге
Сегодня, 14:02ПроисшествияФото: 1МI
Женщина родила ребенка на съемной квартире и выбросила его в мусорку в Екатеринбурге. Соседи, услышавшие крики роженицы, вызвали полицию.

Сообщение о родившей в туалете в одной из квартир на улице Победы в Екатеринбурге женщине поступило в отдел полиции от врачей «скорой». Их в воскресенье 25 июля на место происшествия вызвали соседи. Они сами выбили в дверь в квартиру, услышав пронзительные крики роженицы.

Матерью младенца оказалась 20-летняя уроженка Киргизии, которая, забеременев не стала обращаться к врачу, а решила родить самостоятельно, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.

Девушка не отрицает, что родила ребенка в туалете. Но, по ее словам, в мусорный бак она его не кидала, а аккуратно положила в корзину для белья в ванной, уточнил собеседник.

Девушка была доставлена в перинатальный центр, с ребенком в данный момент все хорошо.

Инцидентом заинтересовались в СКР, там по данному факту организована проверка.

Напомним, из-за смерти 35-летней многодетной матери после родов больницу Первоуральска проверяет Минздрав. Главврач больницы с помощью обращения в суд добился отмены выговора минздрава Свердловской области, вынесенного ему после происшествия.

Сюжеты:
Екатеринбург
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