Родила ребенка и выбросила в мусорку уроженка Киргизии в Екатеринбурге

Сообщение о родившей в туалете в одной из квартир на улице Победы в Екатеринбурге женщине поступило в отдел полиции от врачей «скорой». Их в воскресенье 25 июля на место происшествия вызвали соседи. Они сами выбили в дверь в квартиру, услышав пронзительные крики роженицы.