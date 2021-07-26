Труп мужчины обнаружен под мостом на Бебеля в Екатеринбурге

Тело мужчины в одних плавках было обнаружено прохожими в воде под мостом на улице Бебеля в Екатеринбурге 24 июля.

Прохожие обнаружили бездыханное тело в воде под недавно отремонтированным мостом на улице Бебеля в Екатеринбурге в субботу 24 июля. Оно лежало в воде, когда его заметила пара, гулявшая неподалеку. Я подошел — вижу сразу, что труп. Спустились вниз, чтобы удостовериться, что он неживой. Даже издалека уже было понятно, что нет, рассказал екатеринбуржец по имени Андрей Е1. Он отметил, что мужчина был раздет — в одних трусах. На место происшествия выезжали сотрудники полиции. В данный момент в обстоятельствах и причинах инцидента разбираются следователи. Официальных комментариев по данному факту от правоохранительных органов пока нет. Напомним, труп неизвестного мужчины обнаружен в дендропарке на улице Первомайская в Екатеринбурге 24 июля. Личность погибшего устанавливают сыщики. По предварительным данным, смерть мужчины не носит криминального характера. Труп неизвестного мужчины обнаружен в дендропарке на Первомайской в Екатеринбурге

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