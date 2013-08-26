Две аварии на Серовском тракте под Нижним Тагилом. Есть пострадавшие (ФОТО)
В минувшие выходные, 24 августа, в субботу, на автодороге Екатеринбург-Серов произошло две аварии с пострадавшими.
Так, в 20:20 часов 32-летний водитель ВАЗ-21104, следуя во со стороны Екатеринбурга в сторону Серова, на 152 километре не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль и опрокинулся.
Женщина-пассажир госпитализирована в травматологическое отделение Центральной городской больницы №3.
Другая авария случилась в 00:15 часов. Парень 21 года, с водительским стажем около 3-х лет, следуя со стороны Екатеринбурга за рулем ВАЗ-2108, на 124 км при совершении поворота налево на примыкающую второстепенную дорогу, не убедился в безопасности маневра и столкнулся с МАЗом, водитель которого – мужчина 45 лет. Так, водитель ВАЗа получил травму.
Фотографии аварии на 124 км предоставлены отделением пропаганды ГИБДД
© TagilCity.ru по информации отделения пропаганды ГИБДД