Две аварии на Серовском тракте под Нижним Тагилом. Есть пострадавшие (ФОТО)

Так, в 20:20 часов 32-летний водитель ВАЗ-21104, следуя во со стороны Екатеринбурга в сторону Серова, на 152 километре не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль и опрокинулся.

Другая авария случилась в 00:15 часов. Парень 21 года, с водительским стажем около 3-х лет, следуя со стороны Екатеринбурга за рулем ВАЗ-2108, на 124 км при совершении поворота налево на примыкающую второстепенную дорогу, не убедился в безопасности маневра и столкнулся с МАЗом, водитель которого – мужчина 45 лет. Так, водитель ВАЗа получил травму.