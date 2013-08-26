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Две аварии на Серовском тракте под Нижним Тагилом. Есть пострадавшие (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Две аварии на Серовском тракте под Нижним Тагилом. Есть пострадавшие (ФОТО)

26 августа 2013, 13:10ПроисшествияCorey
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