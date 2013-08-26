«Тагилэнерго» обвинили в нарушении закона о закупках

Данный конкурс проводился без публичного опубликования, чем была нарушена часть 1 статьи 3 Закона о закупках и положения о закупках товаров, работ, услуг, считает руководство ООО «ЭнергоУралРемонт».

ООО попросило Свердловской УФАС признать заключение договора незаконным и заставить МУП «Тагилэнерго» провести его в соответствии с буквой закона.

Как сообщал veved.ru ранее две жалобы в свердловское Управление Федеральной антимонопольной службы направило ООО «ТермоТехника». Компания проинформировала УФАС о нарушении при организации открытого конкурса на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в Невьянске и поселке Калиново.