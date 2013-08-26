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«Тагилэнерго» обвинили в нарушении закона о закупках
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Тагилэнерго» обвинили в нарушении закона о закупках

26 августа 2013, 17:20ПроисшествияЕвгения
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