«Тагилэнерго» обвинили в нарушении закона о закупках
С жалобой на действия МУП «Тагилэнерго» в Свердловское антимонопольное управление обратилось ООО «ЭнергоУралРемонт». Руководство компании пожаловалось в управление о том, что при проведении капитального ремонта оборудования котельной ЗИК ТЦУ №1 Нижнего Тагила на сумму 1 миллион 694 тысячи рублей на сайте Госзакупок Российской федерации не был проведен соответствующий конкурс.
Данный конкурс проводился без публичного опубликования, чем была нарушена часть 1 статьи 3 Закона о закупках и положения о закупках товаров, работ, услуг, считает руководство ООО «ЭнергоУралРемонт».
ООО попросило Свердловской УФАС признать заключение договора незаконным и заставить МУП «Тагилэнерго» провести его в соответствии с буквой закона.
Как сообщал veved.ru ранее две жалобы в свердловское Управление Федеральной антимонопольной службы направило ООО «ТермоТехника». Компания проинформировала УФАС о нарушении при организации открытого конкурса на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в Невьянске и поселке Калиново.
Как сообщили в УФАС, по мнению руководства ООО «ТермоТехника», сотрудники ООО «Альтернатива» и ООО «Демидовский ключ» необоснованно отказали этой компании в участии в конкурсе при заключении договоров на право проведения капитальных ремонтов многоквартирных домов в Невьянске и поселке Калиново. Обе жалобы будут рассмотрены 29 августа.
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